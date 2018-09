Авион у карантину на њујоршком аеродрому Кенеди због десет обољелих путника

Авион је слетио на њујоршки аеродром данас у 9.10 по локалном времену (15.10 по централноевропском времену). Авиокомпанија Емирејтс је навела да путнике прегледају љекари "из предострожности".

Видео снимци из хеликоптера показују авион како стоји на писти окружен колима хитне помоћи, аутомобилима и запосленим са аеродрома.

Путници су виђени како напуштају авион са пртљагом и улазе у аутобусе.

Испред авиона се налазе представници америчког Центра за контролу и спречавање болести.

Огранак њујоршке полиције за борбу против тероризма написао је на Твитеру да изгледа да се ради о "медицинској ситуацији".

Getting off plane & getting temperatures checked. The girl in front of me is pregnant, poor thing! #emirates #emirates203 pic.twitter.com/qRZaCBijZ1