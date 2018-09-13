X

За ваш уређај је
доступна апликација

ИНСТАЛИРАЈ

latinica  ћирилица
RSS
Хотел Вавилон
14/09/2018 |  07:54 | Аутор: СРНА

Клокић и Полтавченко у бањалучкој гимназији и Универзитетској библиотеци

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић присуствоваће данас у бањалучкој гимназији уручењу рачунарске технике за опремање компјутерске сале, коју ће губернатор Санкт Петербурга Георгиј Полтавченко поклонити ученицима и управи ове школе.
Гимназија Бањалука (фото: www.znanje.org) -
Гимназија Бањалука (фото: www.znanje.org)

Догађају ће присуствовати и амбасадор Русије у БиХ Петар Иванцов, а руску делегацију ће дочекати управа Гимназије Бањалука и директор школе Вита Малешевић.

Клокић ће у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањалуци присуствовати уручењу наставне литературе коју ће управи библиотеке поклонити Полтавченко.

Руску делегацију дочекаће директор Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске Љиља Петровић Зечић.