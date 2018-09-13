14/09/2018 | 07:54 | Аутор: СРНА
Клокић и Полтавченко у бањалучкој гимназији и Универзитетској библиотеци
Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић присуствоваће данас у бањалучкој гимназији уручењу рачунарске технике за опремање компјутерске сале, коју ће губернатор Санкт Петербурга Георгиј Полтавченко поклонити ученицима и управи ове школе.
Догађају ће присуствовати и амбасадор Русије у БиХ Петар Иванцов, а руску делегацију ће дочекати управа Гимназије Бањалука и директор школе Вита Малешевић.
Клокић ће у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањалуци присуствовати уручењу наставне литературе коју ће управи библиотеке поклонити Полтавченко.
Руску делегацију дочекаће директор Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске Љиља Петровић Зечић.