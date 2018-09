Монструозни ураган стигао до САД, званичници упозоравају - касно је за евакуацију

Ураган, чији је пречник око 400 километара, погодиће подручја на којима живи око 11 милиона Американаца.

Национални центар за урагане објавио је саопштење да је ураган Флоренс стигао до обале Сјеверне Каролине.

#HurricaneFlorence has begun battering the North Carolina coast with high winds and heavy rain. Here's the latest view of the storm, seen from @NOAA's #GOESEast satellite between 2-3 pm ET today. More updates: https://t.co/TyF26Rj5Z9 pic.twitter.com/ZTeRT0E21e