Ураган Флоренс однио прве животе

Како јавља Си-Ен-Ен, погинуле су мајка и беба када је на њих пало дрво. Отац је повријеђен и превезен у болницу.

Више од 60 људи извучено је из мотела који се срушио од јачине олује, а да ће бити спасено нада се много више оних који су се претходно оглушили о наредбе за евакуацију.

Ниво ријека у подручјима погођеним ураганом драматично расте.

Гувернер Сјеверне Каролине Рој Купер упозорио је становнике да је ситуација екстремно опасна и да ће постати још горе.

- Онима који су на путањи олује, ако ме чујете, молим вас останите у склоништу - рекао је гувернер.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig