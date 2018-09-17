У уторак сунчано, до 32 степена Целзијусова

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и топло, уз највишу температуру до 29, те на југу до 32 степена Целзијусова.

Ујутру ће бити ведро, на планинама прохладно уз локалну облачност, а око ријека пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана сунчано и топло вријеме уз слаб развој дневне облачности.

Дуваће слаб вјетар сјевероисточног смјера, у Херцеговини југозападног, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура у 14.00 часова: Чемерно седам, Бјелашница 10, Хан Пијесак 21, Соколац 22, Гацко 23, Невесиње, Нови Град и Сарајево 24, Сребреница, Фоча, Мркоњић Град и Шипово 25, Бихаћ, Бугојно, Јајце, Приједор, Сански Мост 26, Рибник, Рудо, Србац, Вишеград, Бањалука и Тузла 27, Билећа, Бијељина, Брчко и Добој 28, те Требиње 29 и Мостар 32 степена Целзијусова. /крај/бм/рб