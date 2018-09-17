У Републици Српској данас ће бити сунчано и топло вријме, уз слаб развој облачности, а највиша дневна температура и до 32 степена Целзијусова.

Јутро је ведро, на планинама прохладно уз локалну облачност, а око ријека пролазно магла.



Током дана сунчано и пријатно топло вријеме, уз слаб развој дневне облачности, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.



Дуваће слаб претежно сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини југозападни.



Температура у 7.00 часова: Соколац четири, Рудо осам, Хан Пијесак, Рибник и Чемерно девет, Мркоњић Град 10, Бањалука, Бијељина, Билећа и Добој 11, Приједор 12, Нови Град 13 и Требиње 17 степени Целзијусових.