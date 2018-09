Пуцњава током војне параде у Ирану, убијено девет војника (ФОТО/ВИДЕО)

Иранска новинска агенција ИСНА наводи да су четири милитанта извршила напад, а да су двојица убијена.

Још нико није преузео одговорност за напад.

У неколико иранских градова, укључујући Техеран и луку Бандар Абас у Персијском заливу, данас се одржавају параде којима се обиљежава почетак рата са Ираком који је трајао од 1980. до 1988. године.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA