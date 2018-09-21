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Сергеј Лавров у Бањалуци
22/09/2018 |  17:38 ⇒ 19:30 | Аутор: РТРС

ДНЕВНИК 2: Отворено новоизграђено Сјеверно крило УКЦ РС

Историјски догађај за здравство Српске - отворено новоизграђено Сјеверно крило и реконструисани централни медицински блок Унивезитетског клиничког центра Републике Српске.
Дневник 2 - Фото: РТРС
Дневник 2Фото: РТРС

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Дневник 2 можете пратити овдје!