22/09/2018 | 17:38 ⇒ 19:30 | Аутор: РТРС
ДНЕВНИК 2: Отворено новоизграђено Сјеверно крило УКЦ РС
Историјски догађај за здравство Српске - отворено новоизграђено Сјеверно крило и реконструисани централни медицински блок Унивезитетског клиничког центра Републике Српске.
Црнадак злоупотријебио посјету Сергеја Лаврова? Умјесто дипломатских тема, на дневни ред ставио случај "Драгичевић".
У понедјељак почиње исплата једнократне помоћи за 259 хиљада пензионера.
Рекордан род јабуке задао главобољу воћарима - ниска откупна цијена основни проблем.
Пуцњава током војне параде у Ирану. Више од 20 мртвих.
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