Супертајфун Трами иде према Јапану и Тајвану и најављује нову катастрофу

Супертајфун Трами 5. категорије креће се према Јапану и Тајвану, а фотографије ове временске непогоде, пете овогодишње олује највише категорије у западном Пацифику, направио је астронаут на Међународној свемирској станици Александар Герст.

Европски космонаут објавио је фотографије на свом Твитер профилу, описујући олују као да је "неко извукао велики чеп из наше планете".

- Гледамо у још једну велику олују. Тајфун 5. категорије Трами је незаустављив и упутио се ка Јапану и Тајвану. Будите сигурни ви доле - написао је астронаут на свом Твитер профилу, преноси Си-Ен-Ен.

As if somebody pulled the planet's gigantic plug. Staring down the eye of yet another fierce storm. Category 5 Super Typhoon Trami is unstoppable and heading for Japan and Taiwan. Be safe down there! #TyphoonTrami pic.twitter.com/4VmY2hhj2c