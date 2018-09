Моћна и ријетка олуја стиже у Европу

Америчка телевизија наводи да се ради о хибридној олуји коју често називају "Медикејн".

Наводи се да се, према истраживању објављеном 2011, свега један или два "Медикејна" десе током године и да се ове моћне олује најчешће јављају у септембру и октобру, када је површина Средоземног мора и даље прилично топла, али се могу десити у било које доба године.

Најновија олуја покренула је у посљедњих неколико дана бујичне поплаве широм Туниса и Либије, а сада је преко Медитерана кренула сјеверно ка Европи.

Наводи се да ће ова олуја током проласка преко Средоземног мора вјероватно попримити карактеристике урагана, а очекује се да сутра полако пређе преко грчког острва Крит и јужног дијела Грчке и потом убрза према западној Турској.

Си-Ен-Ен наводи да ће подручја Грчке и Турске погодити велике падавине и веома јаки удари вјетра. Наводи се да се, на срећу, "Медиган" неће дуго задржати над југоисточном Европом.

Interesting take by ARPEGE this morning for #Medicane #Zorbas. Long water track into the Aegean helps maintain intensity. More of a landfall over Greece would disrupt progression --> https://t.co/SAAhGiUdqM pic.twitter.com/hQZv9Rl6oV