Румун извријеђао Мажића па зарадио искључење (ВИДЕО)

Његов долазак у Кину посебно ће памтити познати румунски тренер Дан Петреску којег је Мажић искључио са меча Гвижу -Пекинг Гуан.Тренер Гвижуа је жестоко реаговао након једне одлуке српског судије, извријеђао га је, па је затим морао на трибине.

Потом су услиједили још већи протести, па је Петреску на крају сам себе коштао. Добио је седам мечева суспензије и 6.000 евра казне, па ће до краја сезоне екипу водити са трибина.

Овако је то изгледало.

Punishment bingo is back again, and today's victim is Guizhou's coach Dan Petrescu who is banned for 7 matches after cursing the referee (Serbian Milorad Mažić) in the match against Guoan.

One has to wonder if a local referee would have understood Petrescu's harsh words... pic.twitter.com/kAP55xgO18