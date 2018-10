САД раскидају споразум о пријатељству са Ираном

Објашњавајући овај потез, Помпео је рекао да Техеран представља пријетњу америчкој мисији у Ираку.

„Обавјештавам вас да Сједињене Америчке Државе раскидају споразум о пријатељству са Ираном из 1955. године. Ово је одлука која је сазрела још прије 39 година (након прекида дипломатских односа између земаља)“, рекао је Помпео новинарима.

​Раније у сриједу, Међународни суд УН је усвојио прелиминарну пресуду која дјелимично задовољава тужбу Ирана која се тиче обнове америчких санкција против Техерана. Иран је тврдио да САД нарушавају горенаведени споразум.

Према Помпеовим ријечима, одлука суда је неоснована.

„Иран покушава да се мијеша у суверено право Сједињених Америчких Држава да предузму законске и неопходне радње за заштиту сопствене националне безбједности. Иран користи Међународни суд правде у политичке и пропагандне сврхе“, додао је државни секретар.

Русија, Иран, Сједињене Америчке Државе, Кина, Велика Британија, Немачка и Француска потписале су 2015. Заједнички свеобухватни акциони план, према ком Иран прекида свој нуклеарни програм у замјену за укидање санкција. Међутим, у мају 2018. године амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да његова земља излази из овог споразума и уводи нове санкције Ирану. Послије тога, Иран је у јулу поднио тужбу против Сједињених Америчких Држава суду Уједињених нација.

Извор: Спутњик

.@SecPompeo: The United States will continue to stand with the people of #Iraq as they chart a future based on Iraqi interests, not those dictated by #Iran. pic.twitter.com/fPpeFazrzs