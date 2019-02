Марјановић повријеђен, Браун забринут (ВИДЕО)

Марјановић је одиграо добар меч и са 12 поена и 10 скокова (имао је и по једну асистенцију и украдену лопту и двије блокаде), али је све то на крају остало у сјенци повреде.

На 1:15 до краја меча, Марјановић је у борби за лопту испод свог коша доскочио тако да му је десно кољено савијено на веома необичан начин.

Игра је настављена, али су 76-ерси затражили одмах тајм аут када је постало јасно да Марјановић не може да устане и да самостално изађе са терена.

Након меча Брет Браун је говорио само о овој ситуацији и Марјановићевој повреди, практично није ни поменуо побједу свог тима.

- У овом тренутку само ми је Бобан у мислима, веома сам забринут за њега. Немам никакве информације, али надам се да ћу ускоро знати више. Али, када видите тако нешто, срце вас заболи. Он је добар човјек, добар играч, користан за нашу игру и заиста доприноси тиму. Држимо палчеве и надамо се да ћемо ускоро знати више - поручио је након меча Браун.

boban's injury, he had to be helped off the floor :( pic.twitter.com/th6ZS4ForV