27/02/2019 | 14:43 ⇒ 15:07 | Извор: РТРС
У четвртак сунчано, температура изнад просјека
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра сунчано и угодно топло вријеме, уз натпросјечну температуру ваздуха за ово доба године, која ће износити од 12 до 20 степени Целзијуса.
Јутро ће бити мало до умјерено облачно и прохладно, у планинама хладно, док ће током дана бити сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб вјетар југозападног смјера.
Дневна температура ваздуха износиће од 12 до 20 степени Целзијуса.