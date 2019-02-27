У четвртак сунчано, температура изнад просјека

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра сунчано и угодно топло вријеме, уз натпросјечну температуру ваздуха за ово доба године, која ће износити од 12 до 20 степени Целзијуса.

Јутро ће бити мало до умјерено облачно и прохладно, у планинама хладно, док ће током дана бити сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар југозападног смјера.

Дневна температура ваздуха износиће од 12 до 20 степени Целзијуса.