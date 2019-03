Ивана Шпановић спремна за хет-трик на ЕП (ВИДЕО)

Актуелна двострука европска владарка у дворани, Ивана Шпановић, напад на трећу узастопну континенталну круну најавила је већ приликом првог такмичарског уласка у "Емирејтс арену" у Глазгову. У премијерној серији је прескочила 6,79 метара, односно 14 центиметара дуже од квалификационе норме, па више није било неопходно да се враћа на залетиште, него је могла да преусмјери енергију и концентрацију за вечерашње финале (19 часова) у ком ће покушати до скочи до шампионског хет-трика.

- Драго ми је да сам квалификациону норму ријешила у првом скоку. Осјећам се спремно. Не мислим да ће бити лако у финалу, али то ме само додатно мотивише и оно што могу да обећам је да ћу, као иј, пружити максимум - рекла је Ивана чији је скок био најдужи у квалификацијама и која ће вечерас имати прилику да постане тек друга атлетичарка која ће тријумфовати на три узастопна европска шампионата у дворани.

То је за сада успјела једино Хајке Дреклер. Легендарна Њемица је укупно доскочила на четири континентална трона (1986, 1987, 1988. и 1994), али три заредом.

Ивана је први пут засијала златним сјајем на дворанском ЕП у Прагу 2015. године, када се тада националним рекордом од 6,98 метара попела на највише побједничко постоље, испред Состен Могенару (6.83) и Румунке Костине Флорентине Јуско (6,79).

Новим националним рекордом (7,24) у београдској "Арени" 2017. године слетЈела је до другог европског злата у дворани, изан Британке Лорен Јуџин (6.97) и Њемице Клаудије Зелман-Рат из Немачке (6,94).

Нажалост, Ивана у финалу неће имати друштво из Србије, јер је другој нашој скакачици удаљ, Милици Гардашевић, недостајало девет центиметара да скочи у финалну групу. У првој серији је скочила 6,30 метара, у другој је преступила, док је такмичење завршила скоком од 6,41 метар.

ФИНАЛНИХ ОСАМ

Ивана Шпановић ће у финалу имати седам ривалки, од којих су њих шест прескочиле норму у квалификацијама: Украјинка Марина Бех-Романчук (6,78), Белорискуња Настасија Мирончик-Иванова са личним рекордом сезоне (6,77), Немица Малаика Михамбо (6,74), Италијанка Тања Виченцо са личним рекордом (6,68) и Румунка Алина Ротару (6,66). Руминка Костина Јуско Флорентина (6,52) и Британка Абигејл Ирпозуру (6,50) су ушле у осам по пласману.

