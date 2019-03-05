Голић - Качо: Јачати институционалну сарадњу

Министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић и амбасадор Словачке у БиХ Мартин Качо договорили су се данас у Бањалуци да ће бити јачана институционална сарадња Српске и Словачке у области заштите животне средине.

Сарадња ће бити јачана у кориштењу прприступних и других ЕУ фондова, заједничкој реализацији пројеката и размјени искустава, саопштено је из Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Голићева и Качо оцијенили су да досадашња подршка, коју је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске пружало словачким инвеститорима, представља реалну основу за успјешну реализацију нових инвестиција и пројеката.

Качо је изразио спремност да средствима Словачке развојне агенције буду реализовани пилот-пројекти у локалним заједницама Српске у области енергетске ефикасности, и то у енергетској обнови објеката из области просвјете и здравства и у преласку на лед освјетљење у јавној расвјети.