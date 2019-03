Мозамбик: Страхује се да је циклон однио више од 1.000 живота (ФОТО/ВИДЕО)

Нјуси је, у обраћању преко државног Радио Мозамбика, рекао да, иако је званичан број погинулих 84, он вјерује да ће број жртава бити више од хиљаду.

Према његовим ријечима, реке Пунгуе и Бузи изашле су из корита и читава села су нестала у поплавама као и изоловане заједнице, па тијела плутају ријекама.

#UPDATE A cyclone that ripped across Mozambique and Zimbabwe has killed at least 162 people with scores more missing and caused "massive and horrifying" destruction in the Mozambican city of #Beira, authorities and the Red Cross say https://t.co/eJrVeKEYZD #CycloneIdai pic.twitter.com/7kmIz1O2XI