Јужна Кореја: 4.000 људи евакуисано, има и мртвих (ФОТО)

Више од 4.000 људи било приморано да напусти своје домове, саопштила је јужнокорејска влада.

Пожари су избили синоћ у источној прокрајини Гангвон и захватили градове Сокчо и Гангнеунг, а изгорјело је око 525 хектара и око 198 кућа, складишта и других зграда, додаје влада.

Око 2.263 грађана је евакуисано у зграде гимназија и школа, док су 52 школе затворене, преноси Ројтерс.

Пожар у области Сокчо је стављен је под контролу, док је у региону Гангнеунг око 50 одсто пожара под контролом, додаје влада.

Предсједник Мун Џае-ин наредио је да се употребе сва расположива средства како би се угасили шумски пожари, саопштио је кабинет предсједника.

Око 872 ватрогасна возила и 3.251 ватрогасац из свих дијелова земље покушавају да обуздају пожар, навела је Национална ватрогасна агенција.

Министарство одбране саопштило је да је на терен послато око 16.500 војника, 32 војна хеликоптера и 26 камиона војске за гашење пожара и да планира да обезбиједи оброке за 6.800 људи.

