Најављен протест РВИ и ветерана

На заједничкој сједници Удружења ветерана Одбрамбено-отаџбинског рата Српске и зворничке Организације ратних војних инвалида одлучено је да ће ове категорије организовати протест 18. априла у бањалучком парку "Младен Стојановић".

Повод за протесте је, како тврде организатори, чињеница да ниједан од четири њихова услова Влада није испунила, а услови се тичу повећања инвалиднина, расписивања конкурса за стамбено збрињавање ратних војних инвалида и легализације њихових објеката, односно измјене закона о правима ових категорија.

- Протесте организујемо зато што власт Републике Српске није услишила наше институционалне захтјеве. Ми смо хтјели да се договоримо. Послали смо свим институцијама дописе на договор и наше примједбе са којим се не слажемо, међутим нисмо добили одговоре - тври Драгислав Мијановић, предсједник Организације ратних војних инвалида Зворник.

Ристо Јевтић, предсједник Удружења ветерана Одбрамено-отаџбинског рата Републике Српске, наводи да је лоше урађен Закон о правима бораца и да је циљ да власт схвати у колико тешком положају се налазе ове категорије.