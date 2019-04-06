08/04/2019 | 10:49 ⇒ 12:35 | Извор: РТРС
Брчко: Нови погон за производњу кошница
Брчански пчелари, захваљујући удруженом раду и организацији добили су погон за производњу сандука пчеларских кошница и сатних основа. Мјесечни капацитет погона у коме је тренутно запослено пет радника је 300 кошница.
Пројекат погона за израду кошница и сатних основа, материјално је реализован уз помоћ пројеката "ФАРМА 2", УСАИД-а, Шведске амбасаде и СВГ организације.
Инцијатори пројекта је Удружење грађана "Голуб" и Удружења пчелара "Матица" и "Пчела".
Реализацијом овог пројекта, покренута је школа пчеларства, како пчелари почетници на својим грешкама не би скупо плаћали потребно искуство и знање.
У погону за производњу кошница, радно мјесто нашло је пет новозапослених.
Није изостала ни помоћ Владе Дистиркта, која субвенционише куповину пчеларске опреме и подстиче пчеларску производњу са по 20 марака по кошници, уз услов од минималних 20 кошница.