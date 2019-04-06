Брчко: Нови погон за производњу кошница

Брчански пчелари, захваљујући удруженом раду и организацији добили су погон за производњу сандука пчеларских кошница и сатних основа. Мјесечни капацитет погона у коме је тренутно запослено пет радника је 300 кошница.

Пројекат погона за израду кошница и сатних основа, материјално је реализован уз помоћ пројеката "ФАРМА 2", УСАИД-а, Шведске амбасаде и СВГ организације.

Инцијатори пројекта је Удружење грађана "Голуб" и Удружења пчелара "Матица" и "Пчела".

Реализацијом овог пројекта, покренута је школа пчеларства, како пчелари почетници на својим грешкама не би скупо плаћали потребно искуство и знање.

У погону за производњу кошница, радно мјесто нашло је пет новозапослених.

Није изостала ни помоћ Владе Дистиркта, која субвенционише куповину пчеларске опреме и подстиче пчеларску производњу са по 20 марака по кошници, уз услов од минималних 20 кошница.