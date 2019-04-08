Ђокић учествује у Берлинском дијалогу о енергетској транзицији

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић данас и сутра учествоваће у Берлинском дијалогу о енергетској транзицији, који се пету годину узастопно одржава у главном граду Њемачке.

Ђокић ће учествовати на скупу на позив министра економије и енергетике Њемачке Петера Алтмајера и министра спољних послова Њемачке Хајка Маса, најављено је из Министарства енергетике и рударства Републике Српске.

Осим Ђокића, на Берлинском дијалогу о енергетској транзицији учествоваће и помоћник министра за електроенергетику Милан Баштинац.