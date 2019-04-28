Свјежије са пљусковима и грмљавином

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и свјежије са кишом, пљусковима и грмљавином уз интензивније пљускове у западним и сјеверним крајевима.

Очекује се да ће количина падавина бити од 15 до 30 литара по метру квадратном, локално на сјеверу и западу до 50 литара по метру квадратном, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од седам до 15 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, источног и сјевероисточног смјера, на југу југозападни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Чемерно четири степена, Хан Пијесак, Калиновик пет, Соколац, Мраковица, Сарајево, Ливно шест, Невесиње, Гацко, Мркоњић Град, Бихаћ, Бугојно, Зеница седам, Нови Град осам, Рудо, Србац, Сребреница, Фоча, Тузла девет, Вишеград, Приједор десет, Билећа, Бањалука, Бијељина, Добој, Мостар 11, Требиње 12 степени Целзијусових.