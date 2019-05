Ђоковић већ "осјетио" Шатрије – Хрват га загријава за РГ

Најбољи тенисер свијета је одмах "осетио" шљаку главног терена "Филип Шатрије".

Ђоковићу је спаринг партнер био хрватски тенисер Марин Чилић.

Српски тенисер ће на старту РГ играти против 22-годишњег Пољака Хуберта Хуркача, док су му потенцијални ривали у другој рунди Американац Сем Квери и квалификант.

Потенцијални пут Ђоковића:

Р1 – Хуркач

Р2 – Квери

Р3 – Симон/Мунар

Осмина – Ћорић/Шаповалов

Четвртина – Фоњини/Зверев

Половина – Тим/Дел Потро

Финале – Надал/Федерер

Bonjour new Chatrier first practice in Paris with @cilic_marin #RolandGarros pic.twitter.com/tAXxpzSCqb