Лион: Експлодирала бомба на улици (ФОТО/ВИДЕО)

У експлозији пакета бомбе повријеђено је 13 особа у пјешачкој зони у Лиону, на истоку земље, а француски предсједник Емануел Макрон рекао је да је ријеч о нападу.

Из државног тужилаштва је потврђена информација локалних медија да је ријеч о пакету бомби.

Полиција интезивно трага за осумњиченим мушкарцем који је уочен на камерама видео-надзора како оставља торбу у којој је био пакет с експлозивом испред пекаре.

Полиција овај напад сматра покушајем убиства, наводе медији.

Повријеђене особе нису животно угрожене, речено је из полиције.

BREAKING: A parcel bomb exploded in the French city of #Lyon injuring at least 6 people, Two in serious condition. Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/3GkKmA5MBA — News_Executive (@News_Executive) May 24, 2019

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #France pic.twitter.com/oMpVUEO41y — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019