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03/06/2019 |  07:43 ⇒ 09:09 | Извор: РТРС

Потписивање уговора између Шума Српске и дрвопрерађивача

Оквирни петогодишњи уговори између предузећа Шуме Републике Српске Соколац и 49 стратешких предузећа из области прераде дрвета, биће потписани данас у Бањалуци.
Влада Републике Српске - Фото: РТРС
Влада Републике СрпскеФото: РТРС

Потписивању уговора присуствоваће премијер Радован Вишковић и министри, Борис Пашалић и Вјекослав Петричевић.

Уговори ће бити потписани у великој сали Административног центра Владе Републике Српске, најављено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.