03/06/2019 | 07:43 ⇒ 09:09 | Извор: РТРС

Потписивање уговора између Шума Српске и дрвопрерађивача

Оквирни петогодишњи уговори између предузећа Шуме Републике Српске Соколац и 49 стратешких предузећа из области прераде дрвета, биће потписани данас у Бањалуци.