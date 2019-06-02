03/06/2019 | 07:43 ⇒ 09:09 | Извор: РТРС
Потписивање уговора између Шума Српске и дрвопрерађивача
Оквирни петогодишњи уговори између предузећа Шуме Републике Српске Соколац и 49 стратешких предузећа из области прераде дрвета, биће потписани данас у Бањалуци.
Потписивању уговора присуствоваће премијер Радован Вишковић и министри, Борис Пашалић и Вјекослав Петричевић.
Уговори ће бити потписани у великој сали Административног центра Владе Републике Српске, најављено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.