У суботу сунчано, до 32 степена

У Републици Српској и ФБиХ у суботу се очекује претежно сунчано вријеме, уз мању локалну облачност и температуром ваздуха од 22 до 28, на југу и до 32 степена Целзијусова.

Јутро ће бити претежно ведро, понегдје по ријечним долинама са пролазном маглом или ниском облачношћу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха износиће од 15 до 22, на планинама око 13 степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштено је да ће дувати слаб до умјерен вјетар, сјевероисточног смјера, а у Херцеговини слаба до умјерена бура.