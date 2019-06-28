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29/06/2019 |  09:07 | Извор: СРНА

Пријатне температуре без врућине

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано вријеме и пријатном температуром без врућине.
Сунчано - Фото: РТРС
СунчаноФото: РТРС

Јутрос је претежно ведро, понегдје са маглом или ниском облачношћу, а током ће бити сунчано са локално малом облачношћу, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Највиша дневна температура од 23 до 29, на југу око 32, а на планинама око 20 степени Целзијусових.

Вјетар слаб до умјерен сјевероисточни, а у Херцеговини умјерена бура, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.