Шта се синоћ срушило на територији Сјеверног Кипра? (ФОТО/ВИДЕО)

- Према првим информацијама, објекат који је изазвао експлозију је или летјелица која је носила експлозив, или је у питању ракета - изјавио је министар спољних послова Сјеверног Кипа Кудрет Озерај.

Власти Сјеверног Кипра, који је под турском контролом, засад нису званично потврдиле да ли ова летјелица припада њиховим оружаним снагама.

Инцидент се десио убрзо након што је сиријска противваздушна одбрана пресрела напад на Дамаск из Израела.

​Корисници друштвених мрежа пожурили су да анализирају мутне фотографије које су се појавиле са мјеста напада. Једна од теорија је и да је у питању дио ракетног система "С-200" којим су сиријске снаге гађале израелске авионе.

​Натписи и симболи који могу да се нађу међу остацима недиентификованог објекта помоћи ће да се утврди о чему се заправо овдје ради, преноси РТ.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8