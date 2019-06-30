Веома топло, највиша температура до 37 степени

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло са највишом дневном температуром до 37 степени Целзијусових.

Након ведрог јутра, током дана биће сунчано са мало облака, али веома топло, мјестимично вруће и спарно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

Највиша дневна температура ваздуха биће од 28 до 35, на југу и сјеверу могуће и до 37 степени Целзијусових.

На планинама ће температура ваздуха бити од 25 степени Целзијусових.

Температура ваздуха измјерена јутрос у 7.00 часова: Рудо 13 степени Целзијусових, Чемерно и Источно Сарајево 14, Хан Пијесак и Рибник 15, Мркоњић Град 16, Сарајево, Билећа и Нови Град 17, Бањалука, Приједор и Градишка 18, Бијељина и Брчко 19, Добој и Нова Топола 20, Требиње 21 и Неум 24 степена Целзијусова.