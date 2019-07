Вимблдон: Ђоковић рутински до прва два сета (УЖИВО)

Новак Ђоковић (2) 6 7 4

Филип Колшрајбер (0) 3 5 3

16.05 - Брејк Ђоковића. Дуго се осјећао у зраку, било је само питање времена, када ће се и догодити. На два гема од сигурне побједе налази се Новак.

16.02 - Добар гем Ђоковића, неколико винера, и ново изједначење, 3:3.

15.57 - Двије брејк лопте пропустио је Новак. Овај пут надмудривање је отишло на страну Нијемца, али питање је колико још има снаге да одолијева српском асу.

15.48 - Импонује мирноћа Ђоковића, и када има малих проблема, алко их рјешава, сада је 2:2.

15.44 - Колшрајбер за сада држи свој сервис.

15.41 - Поново веома сигуран Новак, лако и брзо рјешава гем за изједначење...

15.39 - Као и у претходна два, први гем у трећем сету осваја Колшрајбер за почетно водство, 1:0.

15.33 - И више него сигуран сервис гем Ђоковића. Ти је и други сет, уз мале потешкоће, поново на крају рутински долази до гема, и сета.

15.31 - Коначно брејк! Друга прилика је искоришћена, сада је Новак коначно гем до сета. Има сервис, и све је у његовим рукама....

15.27 - Успио се Ђоковић смирити послије прошлог гема, заборавити га и одиграти колико је потребно да се дође до изједначења, 5:5.

15.23 - Каква пропуштена прилика! Имао је Ђоковић три везане брејк лопте, али није успио то да претвори у гем. Филип се још једном провукао, и сада Ђоковић сервира за опстанак у другом сету.

15.17 - Још један сигуран гем првог тенисера свијета. Прелијеп посљедњи поен у гему, Новакова акробација на мрежи, за 4:4.

15.14 - Седми, по многима најважнији гем у сету одлази на страну Нијемца, али још увијек нема предност. Новак сервира за изједначење.

15.10 - Екпрес Ђоковић. Мало вбише од минута требало је Новаку да дође до трећег гема у другом сету....

15.08 - Ипак, Колшрајбер није дозволио потпуни преокрет, уз мање потешкоће долази до предности, 3:2.

15.04 - Поново је егал. Сигуран гем Ђоковића за 2:2.

15.00 - Враћа Ђоковић брејк! Поново је у игри и сервира за изјдначење.

14.56 - Добар старт Нијемца који први прави брејк у другом сету. Има предност 2:0 и сервира за потврду брејка.

14.52 - Први гем другог сета одлази на страну Колшрајбера, који почетну игру осваја без изгибљеног поена.

14.48 - Гем, и сет без грешке за Ђоковића. За 41 минут српски ас је дошао до предности и кораку ближе до другог кола.

14.45 - Имао је Ђоковић сет лопту, али се Филип извукао и продужио први сет, барем за још неколико минута. 5:3 за Новака и сервис за први сет.

14.37 - Још један сигурангем Новака, који је сада само један корак од првог сета. Гем без изгибљеног поена.

14.35 - Прекида Колшрајбер серију Новака од четири гема, сада је 4:2.

14.31 - Спасио је двије брејк лопте Ђоковић и потврдио свој брејк! Понајвише добром сервису, први рекет свијета долази до осјетније предности у првом сету, 4:1.

14.27 - Нови брејк Ђоковића! Дуг гем, у којем је Колшрајбер имао три гем лоптице, али упорност Новака се исплатила за водство од 3:1.

14.18 - Експресан гем Ђоковића без изгубљеног поена за прво водство у мечу.

14.16 - Рибрејк Ђоковића! Одмах је вратио ствари на почетак, неколико пута је "пробио" Нијемца на мрежи за поравнање у гемовима.

Fond memories…@DjokerNole returns to Centre Court for the first time since his 2018 triumph



Up first for the reigning champion: @Kohlscribbler#Wimbledon pic.twitter.com/2AsAiwvYGa