Партизан у Лиги Европе (ФОТО/ВИДЕО)

Изабраници тренера Саве Милошевића храбро су одиграли у Норвешкој, током већег дијела меча били и бољи ривал, па су на крају заслужено са високо подигнутим рукама напустили терен с вјештачком травом у Молдеу.

Норвежани су дошли у вођство преко Џејмса у 82. минуту а гол, вриједан најмање пет милиона евра, постигао је Немања Милетић у 80. минуту, када је главом послије корнера Тошића смјестио лопту иза леђа голмана Гранинкса.

Celebrations as Miletić levels the scores in Norway. We’re ten minutes from the #EuropaLeague group stage pic.twitter.com/ZTLKC5KSks