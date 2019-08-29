30/08/2019 | 07:41 ⇒ 08:13 | Извор: РТРС
Свечано отварање дограђеног дијела Основне школе "Бранко Радичевић" у Бањалуци
Данас ће свечано бити отворен дограђени дио Основне школе "Бранко Радичевић" у Бањалуци. За доградњу и опремање осам учионица Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбиједило је 1.6 милиона марака, саопштено је из министарства.
Овим су обезбијеђени услови за рад око 1.850 ученика.
Церемонији ће присуствовати предсједница Српске Жељка Цвијановић, предсједник Парламента Недељко Чубриловић и министарка просвјете и културе Наталија Тривић.