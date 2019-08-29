30/08/2019 | 07:41 ⇒ 08:13 | Извор: РТРС

Свечано отварање дограђеног дијела Основне школе "Бранко Радичевић" у Бањалуци

Данас ће свечано бити отворен дограђени дио Основне школе "Бранко Радичевић" у Бањалуци. За доградњу и опремање осам учионица Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбиједило је 1.6 милиона марака, саопштено је из министарства.