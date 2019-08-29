Промјенљиво облачно али топло, температура до 36 степени

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати промјенљиво облачно, али топло вријеме са највишом температуром до 36 степени Целзијусових.

Током дана биће веома топло и вруће, понегдје и спарно уз промјенљиву дневну облачност, саопш

тено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У већини предјела се не очекује дневни развој облака нестабилности па ће бити суво.

Дуваће слаб и умјерен вјетар промјенљивог смјера, у Херцеговини умјерен југозападни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха у већини предјела биће од 29 до 34, локално на југу, сјеверу и истоку до 36, а у планинама од 25 степени Целзијусових.

Температура ваздуха јутрос у 8.00 часова: Бјелашница и Соколац 13 степени Целзијусових, Гацко и Рудо 14, Чемерно, Фоча, Хан Пијесак и Невесиње 15, Сарајево, Тузла и Вишеград 16, Сребреница 17, Мркоњић Град, Бијељина, Зворник и Зеница 18, Билећа, Брчко и Добој 19, Бањалука и Приједор 20, Требиње 23, Мостар 25 и Неум 26 степени Целзијусових.