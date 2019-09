Калифорнија: У пожару на броду погинуло више од 30 људи (ФОТО)

Ватрогасна служба области Вентура саопштила је да су најмање 34 особе погинуле од пожара, што Обалска стража није потврдила.

Обалска стража саопштила је да је спасено неколико чланова посаде брода.

Нешто раније је Обалска стража из Лос Анђелеса саопштила да је реаговала на ванредну ситуацију на броду код обале Калифорније.

- Обалска стража је покренула више спасилачких средстава ради упућивања помоћи за више од 30 угрожених на броду недалеко од острва Санта Круз - истиче се у саопштењу објављеном на друштвеној мрежи "Твитер".

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA