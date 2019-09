Кинески коментатор на ивици суза послије пораза од Пољске (ВИДЕО)

Ванг Шипенг, некадашњи кинески кошаркаш, који је читаву каријеру провео у екипи Гвангдонг Саутерн Тајгерса, сада ради као спортски коментатор, преноси Б92.

Шипенг је велико име у Кини, пошто је са својим Гвангдонгом чак осам пута био национални шампион, a пораз од Пољске после продужетка га је емотивно уздрмао, толико да се умало није расплакао пред камерама.

Ситуацију је забиљежио и специјализовани кошаркашки сајт Јурохупс.

China were defeated by Poland and the reaction of Wang Shipeng, TV commentator, eight times CBA champ and former national team guard, says it all about what the #FIBAWC means (via @titan_plus) pic.twitter.com/8jkR2jIjRQ