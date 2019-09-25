Глигорић именован на два мјесеца

Надзорни одбор Жељезница Републике Српске именовао је данас у Добоју на два мјесеца за вршиоца дужности генералног директора Жељезница Славка Глигорића, дипломираног инжењера саобраћаја, на период до два месеца,саопштено је из овог предузећа.

Одлука о именовању на период до два мјесеца донесена је и за досадашње вршиоце дужности извршног директора Послова инфраструктуре Драгана Зеленковића, дипломираног инжењера саобраћаја, те вршиоца дужности извршног директора Послова операција Жељка Радића, дипломираног инжењера машинства.

Одлуке о именовању Надзорног одбора Жељезница Републике Српске, вршилаца дужности извршних и генералног директора овог предузећа ступају сутра на снагу.