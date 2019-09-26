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27/09/2019 |  08:32 | Извор: РТРС

Сунчано и топлије

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и топлије вријеме него претходних дана уз малу локалну облачност, те дневну температуру од 19 до 26 степени Целзијусових.
Сунчано - Фото: РТРС
СунчаноФото: РТРС

Ујутро претежно ведро и хладније, око ријека и по котлинама са маглом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана преовладаваће претежно сунчано и топлије уз локално мало облака на сјевероистоку.

Дуваће слаб вјетар источног и југоисточног смјера.