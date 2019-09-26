Притвор Травничанину осумњиченом за силовање 67-годишњакиње

Поступајући тужилац бањалучког Окружног јавног тужилаштва предложио је данас Окружном суду да Алему Делићу /20/ из Травника буде одређен притвор због основане сумње да је починио кривично дјело силовање.

Осумњичени је у Бањалуци силовао шездесетседмогодишњакињу.

Тужилац је предложио одређивање мјере притвора због основане бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак бањалучког Окружног суда.