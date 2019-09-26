У суботу сунчано, са локалном облачношћу

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује сунчано и топло вријеме, са малом локалном облачношћу и највишом дневном температуром ваздуха до 27 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро и хладније, око ријека и по котлинама магла, док ће током дана бити сунчано и топлије, са малом локалном облачношћу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха износиће од девет до 15, на планинама око шест, а највиша дневна од 20 до 27, на планинама око 16 степени Целзијусових.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, дуваће слаб до умјерен вјетар, јужног и југозападног смјера.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 16, Хан Пијесак, Калиновик 18, Мраковица, Иван седло 19, Гацко 20, Невесиње, Соколац, Сребреница, Бугојно, Сарајево 21, Мркоњић Град, Рудо, Јајце, Зеница 22, Вишеград, Дринић, Фоча, Шипово, Ливно и Тузла 23, Билећа, Бијељина, Брчко, Нови Град, Приједор, Србац, Брчко, Добој, Градачац, Неум и Сански Мост 24 степена Целзијусова.

У Зворнику, Требињу, Бањалуци, Дрвару и Широком Бријегу у 14.00 часова температура ваздуха износила је 25, у Рибнику, Бихаћу, Грудама, Мостару и Стоцу 26 степени Целизјусових.