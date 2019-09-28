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30/09/2019 |  07:53 | Извор: СРНА

Сунчано и топло

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и пријатно топло вријеме, са малом или умјереном локалном облачношћу.
Сунчано - Фото: РТРС
СунчаноФото: РТРС

Јутро је претежно ведро, а око ријека и по котлинама магла или повећана облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура од 21 до 28, на планинама око 17 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, западног и југозападног смјера, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.