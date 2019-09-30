30/09/2019 | 14:21 ⇒ 15:52 | Извор: РТРС

У емисији АКТУЕЛНО о одлагалишту на Трговској гори; Без договора Хрватске и Словеније (РТРС, 21.10)

Да ли смо састанком без договора Хрватске и Словеније корак ближе скандалозној одлуци да Хрватска гради своје одлагалиште на Трговској гори? Одговор тражимо и у емисији Актуелно, од 21 час и 10 минута.