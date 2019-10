Отворен први хотел у облику гитаре (ФОТО/ВИДЕО)

Многе познате личности биле су на отварању првог хотела у облику гитаре, а госте је забављао бенд Марун фајв.

Овај хотел је дио великог пројекта компаније Хард Рок, има 35 спратова и опремљен је свим оним на шта су љубитељи луксуза навикли, попут базена, приватне плаже, клуба на плажи, ресторана и ВИП базена.

Из компаније Хард Рок надају се да ће привући посјетиоце из цијеле Америке, али и из свијета.

Оно што карактерише Хард Рок хотеле су музички елементи. Хотел има и велики казино, који садржи 3.000 слот апарата, 193 стола за играње и покер салу са четрдесет шест столова.

