Невесиње: Због земљотреса прекид наставе у школама и боравка у вртићу

Министарство просвјете и културе Републике Српске саопштило је да је, након регистрованог земљотреса, у Невесињу прекинута настава у Основној школи "Ристо Пророковић" и Средњошколском центру "Алекса Шантић", у Љубињу у ОШ "Свети Сава" и у Берковићима у ОШ "Његош".

Према информацијама које су руководства ових школа доставила Министарству, сви ђаци су безбједно напустили школске објекте.

Кућама су безбједно враћена и дјеца из вртића "Света Евгенија царица Милица" из Невесиња, наводи се у саопштењу.

У Невесињу су оштећени школски објекти, а степен ће утврдити стручне службе у току дана.

Министарство просвјете и културе Републике Српске позвало је руководства образовних установа на подручју Херцеговине да прате инструкције надлежних стручних служби, водећи рачуна да на првом мјесту буде безбједност ученика.

Земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали догодио се данас у 10.19 часова са епицентром јужно Невесиња, рекла је Срни начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију у Хидрометеоролошком заводу Републике Српске Сњежана Цвијић Амулић.

Претходно се догодио снажан земљотрес у Албанији, гдје је деветоро људи погинуло, 135 повријеђено и 72 хоспитализовано.