Стотине интелектуалаца потписало апел за одбрану српских светиња у Црној Гори
Потписници апела захтијевају да се та антицрквена, антицивилизацијска и антидржавна пракса тренутно обустави.
Апел је потписало више стотина грађана, а списак није коначан јер потписивање апела и даље траје.
Списак су до сада потписали:
Митрополит др Амфилохије (Радовић) са свештенством, Владика Јоаникије (Мићовић) са свештенством, редитељ Милош Аврамовић, књижевник Жељка Аврић, књижевник Мирослав Алексић, Гаврило Анђелић, Горан Аничић, Срђан Антић, Биљана Антоњак, Аида Арсовић, Зоран Арсовић, књижевник Здравка Бабић, књижевник Благоје Баковић, књижевник Милица Бакрач, Никола Баловић, Мирјана Бановић, Жељка Башић, књижевник Миладин Берић, редитељ Данило Бећковић, академик Матија Бећковић, предсједник Удружења књижевника Репблике Српске Предраг Бјелошевић, Бојан Благојевић, Стефан Богдановић, проф. др Владимир Божовић, проф. др Драгиша Бојовић, Јелена Бојовић, књижевник Миланко Боровчанин, Иван Брајовић, књижевник Катарина Брајовић, Бошко Бранковић, проф. др Весна Братић, проф. др Вељко Брборић, књижевник Ђорђе Брујић, проф. др Ђорђе Бубало, Мирјана Булатовић, сценариста Душан Булић, љекар Јован Бурић, проф. др Снежана Божанић, проф. др Горан Васин, доц. др Дејана Васин, књижевник Тодор Живаљевић Велички, сликар Миомир Мишо Вемић, сценариста Димитрије Војнов, књижевник Горан Врачар, историчар мр Жељко Вујадиновић, Блажо Вујовић, Милена Вујовић, Огњен Вујовић, Јована Вујовић, књижевник Верољуб Вукашиновић, књижевник Вид Вицко Вукелић, Сташа Вукић, проф. др Жана Ковијанић Вукићевић, књижевник Бећир Вуковић, проф. др Игор Вуковић, предсједник Српског савјета Црне Горе др Момчило Вуксановић, вајар Ратко Вулановић, Нађа Вучељић, Катарина Вучинић, мр Јелена Газдић, књижевник Веселин Гатало, виши научни сарадник, др Миомир Гаталовић, књижевник Данијел Гатарић, проф. др Василије Гвозденовић, Александар Глигорић, књижевник Јелена Глишић, гуслар Славко Горановић, Марко Дабић, Његош Дамјановић, историчар мр Томаш Дамјановић, истраживач-сарадник Немања Девић, Снежана Денкер, академик Љубодраг Димић, проф. Срефан-Димитрије Димић, Феђа Димовић, Сандра Драгаш, проф. др Рајна Драгићевић...
Апел су потписали:
Књижевник Будимир Дубак, Мирко Думановић, Катарина Дурутовић, књижевни критичар мр Милорад Дурутовић, књижевник Драгица Ђекић, проф. др Ђорђе Ђекић, књижевник Гојко Ђого, Владимир Ђондовић, др Славољуб Т. Ђукић, Тамара Ђукић, књижевник Милорад Ђурђевић, књижевник Јовица Ђурђић, књижевник Новица Ђурић, Мирјана Елез, Majo Euroshech, Младен Живић, љекар др Александар Живковић, историчар мр Војислав Живковић, проф. др Наташа Вујисић Живковић, проф. др Александар Животић, археолог мр Младен Загарчанин, театролог др Ана Зечевић, Мина Зиројевић, Александар Иванов, Владимир Ивановић, Мирослав Илић, Огњен Јанковић, проф. руског Тијана Јањевић, Александра Јањин, Маријана Јелић, академик Синиша Јелушић, предсједник СКЦ "Патријарх Варнава" Пљевља Божидар Јеловац, Зоран Јовановић, Наташа Андрић Јовић, Јована Јоветић, др Васиљ Јововић, књижевник и публициста Дарко Јововић, мр Огњен Јововић, књижевник Ранко Јововић,Зоран Јотановић, књижевник Златко Јурић, стоматолог Владо Караџић, књижевник Војислав Караџић, Владимир Карић, Светлана Камбери, Џенита Камбери, књижевник Боро Капетановић, глумац Велимир Касалица, Кристина Кекић, Мара Керановић, историчар Горан Киковић, Филип Киковић, проф. др Зоран Кинђић, проф. др Микоња Кнежевић, проф. др Душко Ковачевић, проф. др Милош Ковачевић, Николина Ковачевић, Предраг Ковачевић, проф. др Вања Ковић, проф. др Милош Ковић, књижевник Момчило Копривица, проф. др Часлав Копривица, књижевник Зоран Костић, економиста Гордана Коњевић, књижевник Вишња Косовић, Биљана Кочановић, проф. др Родољуб Кубат, проф. др Душан Крцуновић, Милорад Кураица, Павел Кузьминых, Славољуб Лазаревић, књижевник Илија Лакушић, књижевник Давид Лалић, проф. др Дејан Лаловић, проф. др Горан Латиновић, историчар мр Сандра Лукић, проф. Жељко Лучић, Дејан Љушић, проф. др Владимир Малбашић, Андреа Маловић, Ања Маловић, Бојана Маловић, проф. др Марко Маловић, Наташа Маловић, Маја Мандић, др Ружица Марић, проф. др Смиља Марјановић Душанић, Александар Марковић, Драган Марковић, Милена Марковић, публициста Јован Маркуш, др Никола Маројевић, проф. др Саво Марковић, др Милена Мартиновић, књижевник Сава Гуслов Марчета, проф. др Драга Мастиловић, проф. Веселин Матовић, проф. Радмила Митрић Матовић, проф. Драгана Мијушковић, виши научни сарадник др Ратомир Миликић, проф. др Дејан Мировић, проф. др Александар Милановић, књижевник Предраг Баћко Милачић, књижевник Милан Михајловић, доц. др Кристина Митић, др Катарина Митровић, Велибор Митровић, књижевник Ранко Мићановић, књижевник Милутин Мићовић, Маријета Мојашевић, проф. др Данило Мрда, истраживач сарадник Ања Николић, Ђорђе Николић, књижевница Јованка Стојчиновић Николић, Катарина Николић, Кристина Николић, Мирослав Николић, Соња Николић, књижевни критичар Желидраг Никчевић, Иван Нешић, истраживач сарадник Ања Николић, доц. др Ненад Нинковић, Владимир Ножовић, књижевник Милорад Обреновић, сликар Мошо Одаловић, мр Никола Ожеговић, проф. др Ана Јањушевић Оливери, књижевник Бранислав Оташевић, Анђела Павићевић, књижевник Рајко Палибрк, књижевник Ранко Павловић, књижевник Ранко Павловић, књижевник Блажо Паповић, проф. др Владан Перишић, проф. др Драго Перовић, Славко Перошевић, Биљана Петковић, проф. др Жарко Петковић, Драган Петровић, Радмила Радиновић Петровић, др Радован Пилиповић, Кристина Пинтарић, Александра Поповић, књижевник Перивоје Поповић, Александар Протић, проф. Милојко Пушица, Љиљана Раденовић, Зоран Хр. Радисављевић, физичар др Иван Радовић, Анђела Радовић, Иван Радовић, Маја Радовић, академик Мира Радојевић, др Недељко Радосављевић, историчар Симо Радић, Павле Радованчевић, проф. др Ифигенија Радуловић, књижевник Селимир Радуловић, публициста Гојко Раичевић, Жељко Раичевић, књижевник и публицистаЖивојин Ракочевић, књижевник Веселин Ракчевић, Митар Ракчевић, Александар Ранковић, књижевник Ранко Рисојевић, научни сарадник фр Петар Ристановић, Дејан Ристић, Миљана Ристић, књижевник Милан Ружић, књижевник Љубивоје Ршумовић, Никола Савељић, глумац Виктор Савић, књижевник Душан Савић, Радомир Савић, Миленко Савовић, Драган Сакић, мр Свјетлана Самарџија, Слободанка Самарџић, Илија Саџак, Марко Саџак, Милан Саџак, проф. др Младенко Саџак, мр Салих Селимовић, проф. др Радоје Симић, проф. др Јелена Јовановић Симић, предсједник Књижевног друштва КиМ Новица Соврлић, свештеник Горан Спасојевић, Александар Спајић, Тамара Сретовић, Славољуб Сталетовић, предсједник Матице српске проф. др Драган Станић, љекар Новица Станић, сликар Вељо Станишић, Данијела Станкић, историчар Владан Станковић, проф. др Драгана Вељковић Станковић, проф. др Александар Стаматовић, проф. др Јелица Стојановић, доц. др Борис Стојковски, мр Бојан Струњаш, Александра Тијанић, књижевник Аћим Тодоровић, Бојана Тодоровић, сликар мр Мирко Тољић, научни сарадник др Марка Томић Ђурић, Бошко Ћирковић, књижевник Радомир Уљаревић, мр Радоје Фемић, правник Дамјан Ћулафић, Сања Шаровић, књижевник Горан Шаула, Лана Шаула, проф. др Богољуб Шијаковић, Ранко Шкулетић, Синиша Шолак, др Ирена Шпадијер, проф. др Михаило Шћепановић, проф. др Стеван Шћепановић, доц. др Небојша Шулетић.