САД позивају америчке држављане да одмах напусте Ирак (ФОТО)

У саопштењу Стејт департмента наводи се да су "повећане тензије у Ираку и региону", преноси АП.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a