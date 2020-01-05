Побједа Милановића, Хрватска ће добити новог предсједника

Кандидат опозиционог СДП-а Зоран Милановић побиједио је у другом кругу предсједничких избора у Хрватској, показују резултати са 99,07 одсто обрађених бирачких мјеста.

Након обрађених 99,07 одсто бирачких мјеста Зоран Милановић осваја 52,69 одсто гласова, а Колинда Грабар-Китаровић 47,31 одсто.

У БиХ обрађено је свих 44 бирачик мјеста. Китаровићева је освојила 32.467 гласова, а Милановић 2.701 глас.

Зоран Милановић однио је побједу у сљедећим жупанијама: Загребачкој, Крапинско-загорској, Вараждинској, Копривничко-крижевачкој, Бјеловарско-билогорској, Приморско-горанској, Истарској, Међимурској. Милановић је побиједио и у граду Загребу.

Колинди Грабар Китаровић припале су жупаније: Сисачко-мославачка, Карловачка, Личко-сењска, Вировитичко-подварска, Пожешко-славонска, Бродско-посавска, Задарска, Осијечко-барањска, Шибенско-книнска, Вуковарско-сријемска, Сплитско-далматинска, Дубровачко-неретванска. Она је побједу однијела и када је ријеч о гласовима из иностранства.