Вучић: "Турски ток" од животног значаја за опстанак Србије (ФОТО/ВИДЕО)

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је гасовод "Турски ток" од стратешког и животног значаја за опстанак и будућност Србије и даљи напредак земље, у економском смислу прије свега.

Вучић је новинарима у Истанбулу, гдје данас присуствује свечаности поводом пуштања у рад дионице тог гасовода, истакао да је гас од огромног значаја за енергетску безбједност земље и привлачење страних инвестиција и да се због тога велике силе и боре и "туку" око тога.

Он је најавио да ће са руским предсједником Владимиром Путином и турским предсједником Реџепом Таиопом Ердоганом разговарати и о томе како једна свјетска и једна регионална сила гледају на проблем на Блиском Истоку, јер је то важно питање и за Србију, пошто ће свака ескалација повећати цијене нафте и гаса.

Predsednik Vučić pred početak svečane ceremonije u Istanbulu, sa predsednikom Turske Redžepom Taipom Erdoganom, predsednikom RF Vladimirom Putinom i predsednikom vlade Bugarske @boyko.borissov

