Јокић поново на Ол-стар мечу (ФОТО)

Један од најупућенијих новинара у дешавања у најјачој лиги свијета Шемс Чаранија је на Твитеру обијелоданио резервне поставе, а међу њима је и име српског репрезентативца.

Поред Јокића резерве на Западу, чији је капитен Леброн Џејмс, ће бити Демијен Лилард, Донован Мичел, Руди Гобер, Брендон Инграм, Расел Вестбрук и Крис Пол.

The West is set ✅



Here are your 2020 #NBAAllStar Western Conference reserves! pic.twitter.com/HBYiNag99w