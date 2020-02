Ђоковић одбранио АО; Поново први (ФОТО/ВИДЕО)

Ђоковић је наставио доминацију у Мелбурну и дошао до осмог пехара из исто толико финала.

Ђоковић је непобједив на првом гренд слему, а осим подизања 17. трофеја са највећих турнира, од понедјељка ће поново бити свјетски "број 1".

Прескочиће на првом мјесту АТП ранг-листе Рафаела Надала и започети 276. седмицу у каријери.

Ђоковић сада има два гренд слема мање од споменутог Надала, заостаје три за Роџером Федерером, а прилику да додатно смањи разлику имаће на Ролан Гаросу.

Ток меча:

13.50 - 6:4 - ЂОКОВИЋ ОСВОЈИО АУСТРАЛИЈАН ОПЕН

The king has returned



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

13.40 - Ђоковић има предност брејка. Води са 5:4

13.38 - Сјајни Ђоковић води са 5:3. Тим сервира за останак у мечу

One. Game. Away.@DjokerNole holds serve to lead Dominic Thiem 5-3 in the fifth set and inch closer to an th #AusOpen title.#AO2020 pic.twitter.com/KImG5twILq — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

13.30 - Тим држи резултатски "прикључак" 4:3

13.24 - Ђоковић води са 4:2

13.21 - Тим добија гем и смањује предност на 3:2

13.16 - Потврђена предност брејка. Ђоковић води са 3:1

13.08 - Ђоковић долази до брејка и води са 2:1 у петом сету

The Serbian strikes first @DjokerNole rises to the occasion to break Thiem in the fifth set and lead the Austrian 2-1.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/FzsjIZgNcA — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

13.04 - Изједначење 1:1

13.00 - Тим води са 0:1 у одлучујућем сету

12.56 - Ђоковић освојио четврти сет 6:3

Finding his rhythm @DjokerNole breaks Dominic Thiem and then consolidates in a hurry to take the fourth set, 6-3.



Who wins the decider? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XkU4xrBc30 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

12.55 - Ђоковић води са 5:3

12.46 - Резултат изједначен 3:3

12.40 - Коначно један беспријекоран гем на сервис за Ђоковића, без изгубљеног поена, али и уз добру игру – 3:2.

12.30 - Ђоковић осваја поен уз доста среће 2:1

12.27 - Изједначење 1:1

12.24 - Ђоковић добро отвара четврти сет 1:0

12.17 - Као и у паузи између другог и трећег сета, Ђоковић је између трећег и четвртог поново отишао у свлачионицу. Затражио је медицински тајм-аут, а разлог је тренутно – непознат.

12.14 - Тим осваја трећи сет са 2:6

One set away from a first Grand Slam title.



On his fourth set point, @ThiemDomi converts to clinch the third set 6-2 and lead Novak Djokovic two sets to one.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/7mHw6k7MQY — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

12.04 - Ђоковић - Тим 2:5

12.01 - Tим води са 1:5

11.57 - Ђоковић прекида серију Тима 1:4

Hanging on.



Tied at one set all, @DjokerNole holds serve to trail Dominic Thiem 1-4 in the third set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/T9Hx0vREOb — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

11.55 - Тим сигуран. Предност повећана на 0:4

11.48 - 0:3 у трећем сету Тима

Austrian momentum power @ThiemDomi breaks the seven-time champion for the second consecutive time in the third set to lead Djokovic 3-0.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Q7ihLVsfFP — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

11.40 - Тим има предност брејка и води са 0:2

11.38 - Доминик Тим повео са 0:1 у трећем сету.

For the first time, @ThiemDomi edges in front.



At one set all, the world No.5 breaks Djokovic to lead 1-0 in the third set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/gedeBhk3uT — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

11.29 - "Свака част. Учинио си себе славним. Посебно код друге (опомене)", рекао је Ђоковић судији у столици, Дамијену Думусои.

11.27 - Доминик тим осваја други сет са 4:6.

Game on @ThiemDomi levels up the #AO2020 men's singles final at a set apiece, taking the second 6-4 against Novak Djokovic.#AusOpen pic.twitter.com/f4leK3C2fq — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

11.23 - Тим води са 4:5

11.17 - Ђоковић осваја три везана поена и уз громогласан урлик враћа брејк – 4:4!

11.11 - Ђоковић смањује предност 3:4

11.08 - Дуплом сервис грешком Аустријанца Новак долази до брејк лопте. Тим погађа изузетан винер, а онда добрим сервисом и грешком противника долази до новог гема – 2:4.

11.02 - Одличан гем за Ђоковића 2:3

10.57 - Доминик Тим води са 1:3

Advantage Austria @ThiemDomi breaks the world No.2 first in the second set and then consolidates to lead Djokovic 3-1.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/BJyHJep8Nk — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

10.53 - Дуплом сервис грешком, првом у мечу, Ђоковић се суочава са првом брејк лоптом у финалу. Тим је погријешио из релативно чисте ситуације, затим дошао до нове брејк лопте, али је српски тенисер "очистио" линију форхендом за ново изједначење. Нажалост, услиједиле су двије нове грешке (форхендом и сервисом), за брејк Аустријанца – 1:2.

10.46 - Изједначење 1:1

10.43 - Ђоковић сјајан са старту другог сета 1:0

10.38 - Захваљујући двострукој сервис грешки Доминика Тима српски тенисер осваја први сет са 6:4

10.29 - Ђоковић осваја гем и прекида мини серију Тима. Води са 5:4

10.25 - Три везана гема за Доминика Тима. Изједначење 4:4

UNRELENTING TENNIS!



Simply sensational from both Thiem and Djokovic



Watch the #AusOpen final LIVE

Eurosport 1

Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/x7WI7H9WcH — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 2, 2020

10.19 - Чак три неизнуђене грешке у овом гему биле су превише за Ђоковића. Тим је сјајним винером из форхенда дошао до двије везане брејк лопте, а онда је добио и поклон са друге стране мреже. Чак 11 неизнуђених има Србин, наспрам само 6 Аустријанца – 4:3.

Getting his eye in@ThiemDomi breaks Djokovic to get back on serve in the opening set to trail 3-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XGizh75Wxn — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

10.08 - Ђоковић без икаквих проблема осваја свој сервис гем и наставља да корача ка освајању првог сета. Вођство српског тенисера од 4:1

10.05 - Тим смањује предност 3:1

09.59 - Потврда брејка на старту меча. Ђоковић игра беспрекорно на почетку меча – 3:0.

09.56 - Српски тенисер води са 2:0

It's the perfect start for @DjokerNole!



The seven-time champion breaks Dominic Thiem to lead 2-0 in the opening set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/0wpHN87KfX — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

09.50 - Сигуран почетак. Ђоковић води 1:0

09.45 - Ђоковић отвара меч

09.35 - Велики број навијача окупио се да бодри српског тенисера

09.07 - Род Лејвер, легендарни аустралијски тенисер, сматра да ће Новак Ђоковић освојити осму титулу на Отвореном првенству Аустралије

07.50 - Бројеви не лажу – Ђоковић фаворит против Тима

Ђоковић, који је добио свих седам претходних финала у Мелбурну у којима је наступао, жели 17. грен слем титулу, али без обзира на сјану форму задатак му сигурно неће бити нимало лак.

Са друге стране биће сјајни Аустријанац, против кога води 6:4 у међусобном скору, али је изгубио четири од посљедњих пет мечева и последња два, на Ролан Гаросу и АТП финалу у Лондону.

Дешавања с меча Ђоковић – Тим пратите уживо из гема у гем у текстуалном преносу на нашем порталу.