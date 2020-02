Лапсус хрватске амбасадорке као реклама за учење језика (ФОТО)

Андрашијева је на посљедњем састанку изасланика Велике Британије и ЕУ поручила британском амбасадору у ЕУ Тиму Беру: "Thank you, goodbye and good riddance", што у слободном преводу значи: "Хвала вам, довиђења, добро да смо вас се ријешили".

Због ове изјаве Андрашијева се нашла на удару хрватских и британских медија, а многи су се запитали да ли је ријеч о неумјесној шали или слабом знању енглеског језика.

Амерички институт је на својој Фејсбук страници објавио фотографију џамбо плаката уз пут као рекламу.

На плакату пише "Good riddance", уз потпис "хрватски амбасадор", а испод тога је лого и порука Америчког института: "Rid yourself of bad english", што у преводу значи: "Ријешите се лошег енглеског".

Ово није први пут да је Амерички институт у маркетиншке сврхе искористио лош енглески јавних особа.

Године 2017. године Амерички институт је путем џамбо плаката рекламирао учење енглеског језика уз фотографију прве даме САД Меланије Трамп и сљедећи текст:

- Замисли само колико далеко можеш стићи уз мало енглеског - преносе агенције.